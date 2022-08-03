Чистая выручка AbbVie во втором квартале 2022 года выросла на 4,5%

Чистая выручка AbbVie во втором квартале 2022 года выросла на 4,5% до $14,6 млрд в годовом выражении, сообщает фармпроизводитель. Разводненная прибыль на акцию увеличилась на 21,4% до $0,51 с $0,42 во втором квартале 2021 года.

Скорректированная разводненная прибыль на акцию выросла на 11,2% до $3,37 по сравнению с $3,03 годом ранее.

Портфель иммунологических препаратов компании принес глобальную чистую выручку в размере $7,21 млрд, что больше на 17,8% по сравнению с показателем прошлого года. Продажи бестселлера компании — препарата Humira («Хумира», адалимумаб) — в США выросли на 9,6% до $4,7 млрд.

Выручка от продаж препаратов Skyrizi и Rinvoq за квартал составила $1,84 млрд. Продажи продуктов компании в онкологии и неврологии упали на 9% до $1,66 млрд. Глобальная чистая выручка от портфеля косметических средств снизилась на 4,4% до $1,37 млрд.

Компания ожидает, что скорректированная разводненная прибыль на акцию в 2022 году составит $13,78–13,98.

gxpnews