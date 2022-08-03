В российских регионах возник дефицит основного препарата от spina bifida

В последнюю неделю июля из аптек Москвы и области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Смоленской, Владимирской, Ростовской областей, а также Красноярского, Краснодарского и Пермского краев, Чечни, Ингушетии и Татарстана пропал препарат Дриптан (оксибутинин) от американской Abbott для лечения врожденного расщепления позвоночника (spina bifida). Об этом сообщили в благотворительном фонде «Спина бифида». В последнюю неделю июля из аптек Москвы и области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Смоленской, Владимирской, Ростовской областей, а также Красноярского, Краснодарского и Пермского краев, Чечни, Ингушетии и Татарстана пропал препарат Дриптан (оксибутинин) от американской Abbott для лечения врожденного расщепления позвоночника (spina bifida). Об этом сообщили в благотворительном фонде «Спина бифида».

Применение Дриптана – это первый этап лечения для детей со spina bifida, который в России ничем невозможно заменить, отметил врач-нейроуролог Артем Бершадский. По его словам, после начала приема этого лекарства по необходимости можно приступить к другим способам лечения, но начинать надо с Дриптана.

Бершадский отметил, что если препарат не помогает, рекомендуется вводить ботулинический токсин в полость мочевого пузыря. Однако процедура довольно сложная, требующая предварительного исследования и затрат, так как не за дополнительную плату ботулотоксин доступен только в крупных центрах и клиниках, подчеркнул он. Также существуют лекарства, назначаемые пациентам с этим диагнозом off label, но какие будут побочные эффекты и подойдет ли этот препарат конкретному ребенку, предсказать сложно.

Представитель компании Abbott – единственного поставщика Дриптана в Россию – неофициально подтвердил изданию «Такие дела» прекращение поставок препарата. В то же время на официальный запрос Vademecum в компании на момент публикации новости не ответили. Из Минздрава ответ на запрос также не поступил.

Spina bifida – это врожденное расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. У людей с повреждениями спинного мозга или травмами позвоночника нарушаются функции мочеполовой системы, и для нормальной работы органов нужны специальные препараты или постоянные процедуры.

В конце июня 2022 года стало известно, что американская MSD выводит с российского рынка свои антибиотики Кубицин (даптомицин), Сивекстро (тедизолид), Инванз (эртапенем) и Тиенам (имипенем+циластатин). Фармкомпания также отказалась от поставок в Россию вакцин для профилактики ветряной оспы (Варивакс) и кори, паротита, краснухи (ММР-II).