Назначен генеральный директор АО «Мелодия здоровья»

В группе компаний «Катрен», которой подконтрольна аптечная сеть «Мелодия здоровья», сообщили, что генеральным директором сети стала Елена Амирова. В течение 13 лет этот пост занимал Олег Арифуллин, 1 августа ушедший на пенсию. В группе компаний «Катрен», которой подконтрольна аптечная сеть «Мелодия здоровья», сообщили, что генеральным директором сети стала Елена Амирова. В течение 13 лет этот пост занимал Олег Арифуллин, 1 августа ушедший на пенсию.

Елена Амирова работает в аптечной сети «Мелодия здоровья» более 12 лет. В последнее время она возглавляла службу продаж. Более подробной информации о ней нет.

Олег Арифуллин объявил о своем уходе из компании 26 июля. Как уточнил Vademecum гендиректор и основной владелец НПК «Катрен» Леонид Конобеев, Арифуллин ушел на пенсию.

Летом 2021 года «Катрен» приобрела контрольный пакет группы «Эркафарм», при этом оба ритейловых актива сохранили свои структуры управления. Слияния не произошло. Несмотря на это, данные по выручке «Мелодии здоровья» «Катрен» отдельно не раскрывает.

Согласно рейтингу ТОП200 аптечных сетей Vademecum, совокупная выручка «Эркафарм» и «Мелодии здоровья» в 2021 году составила 88,9 млрд рублей. По итогам 2020 года «Мелодия здоровья» с выручкой 26,7 млрд рублей занимала 10-ю строчку регулярного рейтинга Vademecum.