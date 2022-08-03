Подмосковные фармпредприятия наращивают производство субстанций

В Московской области в первом полугодии 2022 года существенно выросло производство фармацевтических субстанций. За отчетный период оно увеличилось на 8,5% по сравнению с показателями 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Фармацевтические компании Подмосковья в январе – июне этого года нарастили производство субстанций на 8,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Это позволит сократить зависимость отечественной фармотрасли от импортных поставок. В целом производство лекарственных средств и медицинских материалов за отчетный период выросло на 30,1%. В денежном выражении объемы отгрузки фармпредприятий превысили 115 млрд рублей», – сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

Как она отметила, фармпромышленность Подмосковья в последние годы развивается опережающими темпами. В 2020 году рост промпроизводства лекарственных средств и материалов составил 32,3%. По итогам прошлого года этот показатель увеличился еще на 15,2%.

По словам Зиновьевой, сейчас в регионе реализуется еще несколько крупных проектов в фармацевтической отрасли, в том числе в сфере производства субстанций, выпуск которых является одним из приоритетных направлений импортозамещения. Например, в городском округе Химки холдинг «ХимРар» инвестирует в запуск предприятия по выпуску субстанций для производства лекарств для лечения COVID-19 и ВИЧ.

Еще один проект реализуется в городском округе Дубна. Компания «ПСК Фарма» в рамках второй очереди своего инвестиционного проекта по созданию полного цикла производства лекарственных средств построит центр на базе собственного завода по изготовлению субстанций для биотехнологических препаратов для борьбы с онкологией и ревматоидным артритом.

Всего в регионе на сегодняшний день заявлено восемь проектов импортозамещения в фармацевтической отрасли, подчеркнули в пресс-службе.

Как стало известно ранее, индийская компания откроет производство онкопрепаратов в Подмосковье.

gxpnews