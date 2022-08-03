Надежда Камышникова стала директором по персоналу аптечной сети «Ригла»

Надежду Камышникову 26 июля назначили на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом аптечной сети «Ригла», сообщает «ФВ» со ссылкой на «Протек». Она сменила на этом посту Ольгу Котельникову.
Теперь в обязанности Котельниковой входит управление персоналом ООО «Здравсити» и работа в рамках проектов компании «Ригла».
Надежда Камышникова начала карьеру помощником HRD в компании YMCA (США), в дальнейшем в зону ее ответственности входили все направления HR в российских и международных компаниях ретейла, производственного сегмента и e-commerce, отмечает издание.
«Работа в фармацевтической розничной компании – для меня новый и очень интересный вызов. Первоочередная задача в условиях текущей нестабильности – обеспечение устойчивости персонала и повышение его производительности. Несмотря на стремительное развитие онлайн-сегмента, офлайн-аптеки оставляют за собой важное преимущество в виде возможности для клиента проконсультироваться с фармацевтом. Соответственно, конкуренция за квалифицированных специалистов остается высокой. Конечно же, мы также будем продолжать развивать начатый курс на развитие HR-бренда», – заявила Камышникова.
Число аптек сети «Ригла» достигло 3500 точек, стало известно ранее.