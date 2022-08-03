Круглосуточную экспресс-доставку лекарств запустила «Яндекс. Еда»

«Яндекс. Еда» совместно с «Яндекс. Маркетом» запустила круглосуточную экспресс-доставку безрецептурных лекарств и БАД, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Безрецептурные лекарства и БАД теперь можно заказать с круглосуточной экспресс-доставкой в „Яндекс. Еде”. Новая услуга будет полезна, например, клиентам, которые обычно заказывают продукты из магазинов. Теперь они могут таким же образом купить на сервисе препараты в аптеках», – говорится в сообщении.

В ассортименте – до 5000 препаратов из аптечных сетей «Доктор Столетов», «Самсон-Фарма», «Диалог», «СуперАптека» и «Озерки». Для доставки доступны безрецептурные препараты, БАД, витамины, аптечная косметика и средства гигиены. Расширенный ассортимент лекарственных средств, включая рецептурные препараты для самовывоза из аптек, можно заказать на «Яндекс. Маркете».

Доставка заказа в радиусе пешей доступности от аптеки на сумму до 999 рублей обойдется в 149 рублей, от 999 рублей – бесплатно. Доставка работает в Москве и ближнем Подмосковье. Скоро такая возможность появится в городах-миллионниках, где работает «Яндекс. Еда», подчеркнули в компании.

Delivery Club ранее объявил о запуске ночной 30-минутной доставки лекарств.

gxpnews