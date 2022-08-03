Натуральное потребление препаратов при расстройствах ЖКТ сокращается

Объем продаж препаратов, применяющихся при расстройствах ЖКТ, по итогам первого полугодия 2022 года сократился в упаковках более чем на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Тенденция снижения натурального объема таких средств наблюдается на протяжении нескольких лет.

Аптечные продажи средств, применяющихся при расстройствах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), за период январь — июнь 2022 года сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 114 млн упаковок, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В стоимостном выражении рынок увеличился на 1,7% и достиг 22 млрд руб.

Как изменились продажи ЖКТ-препаратов

В рублях рынок лекарств для ЖКТ в последние семь лет растет. Исключением был период январь — июнь 2020 года, когда наблюдалось сокращение продаж на 0,8%. Увеличение рынка в денежном эквиваленте при одновременном сокращении его в упаковках, скорее всего, связано с потреблением покупателями более дорогостоящих средств. Средняя цена на такие медикаменты за последние три периода выросла в среднем на 11%. Относительно первого полугодия 2021 года – на 13%, со 172 до 197 руб. за упаковку.

Источник: AlphaRM, Статистический сборник Росстата «Здравоохранение в России 2021»

Какие лекарства мы анализировали

В обзоре мы рассмотрели шесть терапевтических групп. Препараты зарегистрированы как лекарства, так и как БАД.

Группы EphMRA, вошедшие в обзор: A9A – Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты; A7F – Противодиарейные препараты, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры; A7B – Кишечные адсорбенты; A7A – Кишечные противомикробные препараты; A7H – Препараты, снижающие перистальтику ЖКТ; A7G – Электролиты пероральные.

Максимальный объем на рынке аптечных препаратов для ЖКТ занимают средства, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты. Их доля и в рублях, и в упаковках — около 34%. Следующая по популярности группа – препараты, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пре– и пробиотики). В денежном выражении эта группа занимает на рынке 25%, в натуральном – 10%. Также в аптеках востребованы кишечные адсорбенты. Причем если в рублях их доля около 24%, то в упаковках уже более 35%. Такой перекос связан с относительно бюджетным препаратом активированного угля в составе данной группы лекарств. Примерная стоимость упаковки средства с активированным углем в январе — июне 2022 года составляла около 33 руб.

Источник: AlphaRM

Лидеры

Наибольшую долю на аптечном рынке средств при расстройствах ЖКТ занимают препараты на основе панкреатина (26,2% в рублях и 29,3% в упаковках). С этим МНН в 2022 году зафиксировано 12 брендов. Панкреатин является ферментным препаратом, применяющимся при различных расстройствах ЖКТ, в том числе вирусной этиологии для коррекции панкреатической недостаточности.

Препараты с МНН полиметилсилоксана полигидрат (кишечный адсорбент) занимает 6,9% в рублях и 2,6% в упаковках. В натуральном выражении на второе место выходит лоперамид (13,8% рынка), в рублях его доля – 4,7%.

Значимый объем приходится и на: гемицеллюлаза+желчи компоненты+панкреатин (ферментный препарат), нифуроксазид (противомикробный препарат) и кремния диоксид коллоидный (кишечный адсорбент). Эти три действующих вещества оттягивают на себя около 19% стоимостного и 11% натурального рынка.

Источник: AlphaRM

Первенство на рынке в первом полугодии 2022 года за брендом «Креон» (МНН панкреатин) – он поднялся со второй на первую позицию в рейтинге по денежному выражению. Предыдущий лидер «Линекс» (средство, нормализующее микрофлору кишечника) потерял более 30% стоимостных продаж. «Энтеросгель» (МНН полиметилсилоксана полигидрат) на третьем месте — в отчетный период его продажи снизились на 0,4%.

В рейтинге по натуральному объему многие годы лидирует «Активированный уголь» (несколько производителей). Однако продажи его относительно первых шести месяцев прошлого года снизились на 14,6%. У «Панкреатина» (несколько производителей), занимающего вторую позицию, незначительно увеличился стоимостный объем (+0,7%), а «Мезим», расположившийся на третьем месте, демонстрирует сокращение продаж в упаковках на 14,5%.

Источник: AlphaRM

Популярные формы выпуска

Чаще всего покупатели в аптеках приобретают лекарства в виде таблеток и капсул. Эти две формы занимают в рублях более 66% и в упаковках почти 80% рынка. Также востребованы лекарства для ЖКТ в виде порошка (10,9% в руб.) и драже (6,1% в руб.).

Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

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