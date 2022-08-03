У компании «Р-Фарм Интернешнл» Алексея Репика сменились владельцы

У компании «Р-Фарм Интернешнл» Алексея Репика, занимающейся развитием активов по производству и дистрибуции иностранной медтехники, сменились владельцы. В частности, 33% акций теперь принадлежат гендиректору «Р-Фарм» Василию Игнатьеву, 1% – гендиректору «Р-Фарм Венчурс» Андрею Смирнову. Эксперты связывают это с попыткой обезопасить активы от санкций.

Основатель «Р-Фарм» Алексей Репик передал доли в «Р-Фарм Интернешнл», занимающейся развитием активов по производству и дистрибуции иностранной медтехники. «Ведомости» обратили внимание, что, по данным «СПАРК», по 33% акций компании теперь принадлежат гендиректору «Р-Фарм» Василию Игнатьеву, гендиректору «Р-Фарм холдинга» Ольге Курьяновой и некой Валерии Даевой. Последняя, по данным на апрель 2020 года, была учредителем АО «УК «Валдай». Еще 1% находится у гендиректора «Р-Фарм Венчурс» Андрея Смирнова. Изменения в структуре собственников датируются 29 июля.

Алексей Репик на звонок издания не ответил. Игнатьев, а также представители группы «Р-Фарм» и госкорпорации ВЭБ.РФ (у нее в залоге находятся все доли совладельцев «Р-Фарм Интернешнл») от комментариев отказались. Связаться со Смирновым, Курьяновой и Даевой не удалось. По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, передача долей в компании связана с попыткой минимизировать возможные санкционные риски. Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт сообщил «Ведомостям», что в последние месяцы аналогичные сделки с применением различных опционов и залогов получили широкое распространение в России.

В частности, с попыткой обезопасить активы от санкций ранее связывали передачу депутатом Госдумы Евгением Нифантьевым прав на аптечные сети «Неофарм» и «Столички». В начале июля он передал права на 99,99% ООО «Нео-Фарм» (управляет аптечными сетями), закрытому паевому инвестиционному фонду «Здравинвест». Его пайщики неизвестны, сумма сделки не называлась, писал «ФВ».

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

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