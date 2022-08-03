AbbVie оправдали по иску о создании «патентной чащи» вокруг «Хумиры»

Апелляционный суд США оправдал AbbVie по обвинению в ограничении конкуренции путем создания «патентной чащи» вокруг препарата «Хумира», пишет Reuters.

Окружной судья США Фрэнк Истербрук заявил, что связанные с «Хумирой» 132 патента не нарушают антимонопольное законодательство. Он опроверг утверждения о том, что эта патентная защита ограждала препарат от конкуренции со стороны дженериков, когда основной патент на препарат истек.

«Патентная чаща» подразумевает под собой создание системы пересекающихся патентов вокруг препарата, чтобы надежно уберечь его от конкуренции. В случае с «Хумирой» срок действия основного патента истек в 2016 году, но срок действия последнего из 132 других патентов, связанных с препаратом, истекает только в 2034 году.

В 2019 году представители социальных программ, которые оплачивают «Хумиру» в рамках страховых планов для населения США, подали в суд на AbbVie, утверждая, что эти патенты привели к незаконной монополии и отпугнули потенциальных конкурентов. Истцы также заявили, что AbbVie нарушила антимонопольное законодательство, договорившись об урегулировании патентных исков с конкурентами в обмен на обещания не выводить биоаналоги «Хумиры» на рынок США до 2023 года.

«Хумира» является одним из самых продаваемых препаратов в мире. Годовые продажи средства в 2021 году превысили 20 млрд долл. Препарат используется для лечения таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезнь Крона, язвенный колит и псориаз.

Истербрука не убедил аргумент о том, что 132 патента это «слишком много» для какой-либо компании. «Что плохого в том, чтобы иметь много патентов?» — заявил Истербрук коллегии из трех судей. Он отметил, что некоторые крупные технологические компании имеют значительно больший портфель патентов и что «только Томас Эдисон владел 1093 патентами».

Николай Соколов

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