В аптечной сети «Мелодия здоровья» назначен новый генеральный директор

В аптечной сети «Мелодия здоровья» назначен новый генеральный директор. На пост вышла топ-менеджер, ранее возглавлявшая службу продаж сети.

С 1 августа новым генеральным директором АО «Мелодия здоровья» назначена Елена Амирова, сообщается на сайте группы компаний «Катрен», которой подконтрольна сеть.

Амирова работает в «Мелодии здоровья» более 12 лет — до этого топ-менеджер возглавляла службу продаж. 13 лет генеральным директором сети был Олег Арифуллин. В анонсе назначения акционеры и руководство ГК «Катрен» выразили ему благодарность за вклад в развитие сети.

В этом году рынок наблюдает частые кадровые перестановки. Как выяснил «ФВ», в июле сменился генеральный директор в сети «Сбер Еаптека» — им стал член совета директоров «Р-Фарм» и «Сбер Еаптеки» Валерий Перелетов.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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