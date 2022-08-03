AbbVie расширяет сотрудничество с Sosei Heptares на сумму в 1,2 млрд долларов

AbbVie расширило соглашение с Sosei Heptares до суммы в 1,2 млрд долл. Они будут создавать препараты от неврологических заболеваний.

AbbVie расширило соглашение с Sosei Heptares по разработке препаратов, воздействующих на рецепторы, связанные с G-белком (GPCR), против неврологических заболеваний. Об этом пишет PharmaPhorum.

Сотрудничество дополнит более раннее соглашение о разработке лекарственных средств в области иммунологии и воспалительных заболеваний, которое было заключено в июне 2020 года.

Новая сделка включает в себя подъемный платеж (выплата за подписание контракта) в размере 40 млн долл. и еще 40 млн долл. по мере прохождения определенных регуляторных и производственных этапов. Общая сумма платежей может в будущем достичь 1,2 млрд долл., если партнерство будет развиваться по плану, и приведет к выходу на рынок нескольких препаратов.

AbbVie и Sosei Heptares первоначально сосредоточатся на разработке до трех препаратов, модулирующих GPCR, до момента, когда они будут готовы начать клинические испытания на людях. После этого AbbVie получит права на их дальнейшую разработку. Компания будет нести ответственность за все клинические, нормативные и коммерческие аспекты.

Рецепторы GPCR активно изучаются фармацевтической промышленностью, до трети всех находящихся в продаже лекарств воздействуют на них. Однако функции многих из этих рецепторов плохо изучены, и работа с этими так называемыми «сиротскими» GPCR может привести к появлению новых препаратов.

«Мы установили очень продуктивные рабочие отношения с нашими коллегами из AbbVie за последние два года благодаря нашему первоначальному сотрудничеству и очень довольны тем, как они продвигаются», — сказал глава отдела исследований и разработок Sosei Heptares Мэтт Барнс.

Николай Соколов

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