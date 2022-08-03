ФАС согласовала цены на препарат от COVID-19 «Молнупиравир-Герофарм»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации согласовала цены на препарат от коронавируса «Молнупиравир-Герофарм». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласованные цены на отечественный дженерик снижены более чем на 30% по сравнению с ранее зарегистрированными ценами на аналогичные воспроизведенные лекарственные препараты российского производства. Стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 4453 рубля», – говорится в сообщении.

Это повысит ценовую и ассортиментную доступность лекарственного препарата для граждан России, подчеркнули в ФАС РФ.

«Отечественный воспроизведенный лекарственный препарат в рамках МНН молнупиравир производства компании „Герофарм” используется для лечения коронавирусной инфекции. Препараты с МНН молнупиравир включены в перечень ЖНВЛП с 31 марта», – отметили в ведомстве.

ФАС ранее согласовала цену на препарат «Фармасинтеза» для лечения ВИЧ-инфекции.

gxpnews