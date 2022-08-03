Росздравнадзор: разрешение на дистанционную торговлю лекарствами в этом году получили почти 500 аптек

Разрешение Росздравнадзора на осуществление дистанционной торговли лекарственными препаратами (ЛП) в текущем году получили около 500 аптечных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения провела анализ реализации программы „Дистанционная торговля лекарственными препаратами” по субъектам Российской Федерации. По состоянию на 1 августа 2022 года в Росздравнадзор поступило от аптечных организаций 949 заявлений на осуществление дистанционной торговли лекарственными средствами. Выдано 484 разрешения (остальные организации не соответствовали установленным законодательством требованиям)», – говорится в сообщении.

При этом Росздравнадзор продолжает вести активную работу по выявлению и блокировке нелегальных сайтов, предлагающих к реализации фармпрепараты, заявили в ведомстве. По данным, предоставленным службой в Роскомнадзор, уже заблокировано более 21 тысячи нелегальных интернет-ресурсов.

«Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к покупке лекарственных средств: приобретать препараты нужно в проверенных организациях, имеющих лицензию на фармдеятельность, лекарства должны быть официально зарегистрированы на территории РФ и сопровождаться инструкцией на русском языке. Незаконно реализуемые на нелегальных интернет-страницах фармпрепараты чаще всего являются недоброкачественными, фальсифицированными или контрафактными и могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью пациента», – добавили в службе.

Росздравнадзор ранее поручил активизировать в регионах вакцинацию от COVID-19.

gxpnews