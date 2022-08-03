Alfasigma купила фармкомпанию Sofar

Alfasigma объявила о покупке итальянской компании Sofar, которая специализируется на производстве фармпродукции, пищевых добавок и изделий медицинского назначения. Ожидается, что приобретение будет завершено в октябре этого года.

Alfasigma подписала соглашение о приобретении всего акционерного капитала Sofar. Благодаря этому Alfasigma добавит в свой портфель ее продукцию Sofar. В частности, речь идет о Pentacol, Enterolactis, Gerdoff, Cistiflux и Siler, говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении «ФВ»).

Sofar завершила 2021 год с оборотом более 113 млн евро. Компания имеет 150 наименований продуктов в 10 терапевтических областях, владеет передовой исследовательской лабораторией, расположенной в Бергамо, и производственным предприятием в Треццано Роза (Милан). Alfasigma, итальянская международная фармацевтическая компания, представлена в более чем 90 странах через дистрибьюторов и дочерние компании. В России работает представительство компании ООО «Альфасигма Рус».

Обе компании специализируются в области лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так, Sofar осуществляет около 80% своей деятельности в этой терапевтической области и сконцентрирована на исследованиях микробиоты. Alfasigma исследует продукты в гастроэнтерологии.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

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