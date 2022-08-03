В Московской области загорелся склад Ozon

На складе Ozon на Новорижском шоссе в округе Истра Московской области в первой половине дня начался пожар. Сначала площадь пожара составила 35 тысяч кв. м, теперь она составляет 50 тысяч кв. м. По последним данным, пострадали 11 человек, двое были госпитализированы. Уже поступили сообщения о гибели одного человека. По предварительной версии, основной причиной пожара является поджог. Ущерб оценивается в сумму более 10 млрд рублей. На складе среди прочего находилась фармацевтическая и косметическая продукция. На складе Ozon на Новорижском шоссе в округе Истра Московской области в первой половине дня начался пожар. Сначала площадь пожара составила 35 тысяч кв. м, теперь она составляет 50 тысяч кв. м. По последним данным, пострадали 11 человек, двое были госпитализированы. Уже поступили сообщения о гибели одного человека. По предварительной версии, основной причиной пожара является поджог. Ущерб оценивается в сумму более 10 млрд рублей. На складе среди прочего находилась фармацевтическая и косметическая продукция.

Общая площадь склада составляет более 75 тыс. кв. м.

Информация о пожаре на складе Ozon в Истринском районе поступила в региональное управление МЧС в 12.33. Огонь возник в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, откуда вовремя были эвакуированы все сотрудники – около тысячи человек.

В результате происшествия пострадали 11 человек, из них два человека госпитализированы, девять осмотрены на месте и от госпитализации отказались. Позднее телеграм-канал SHOT со ссылкой на свой источник сообщил, что один человек погиб.

Пожару, по словам главы округа Истра Татьяны Витушевой, присвоили третий ранг сложности. Проверку по факту произошедшего организовала подмосковная прокуратура.

В пресс-службе интернет-магазина заявили, что компенсируют покупателям стоимость товаров, утраченных при пожаре. «Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», – отметили представители маркетплейса.

Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon в Истринском районе в сумму более 10 млрд рублей.

Российский интернет-магазин Ozon основан в 1998 году. Через маркетплейс осуществляется продажа не только одежды и обуви, но и БАДов и безрецептурных лекарств (для людей и животных), а также различных косметических средств. Кроме того, предполагается, что с марта 2023 года пилотный проект по онлайн-торговле рецептурными препаратами будет проходить на базе маркетплейса Ozon.