Прибыль Siemens Healthineers в третьем квартале упала

Немецко-американский производитель медицинского оборудования Siemens Healthineers в среду, 3 августа, сообщил о падении прибыли в третьем квартале на фоне снижения выручки от экспресс-тестов для выявления антигена к коронавирусу и карантина по COVID-19 в Китае. Об этом пишет Reuters.

Чистая прибыль упала на 8% в годовом исчислении, до €364 млн ($370 млн), говорится в сообщении компании. Аналитики ожидали роста до €415 млн.

Скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) снизилась на 19%, до €765 млн, при выручке в €5,19 млрд по сравнению с €5 млрд год назад.

Компания придерживалась своего прогноза на 2022 финансовый год, поскольку из-за препятствий в цепочке поставок и блокировок, связанных с пандемией, некоторые продажи перешли в следующие кварталы, отмечает Reuters.

Siemens Healthineers заявила, что ожидает сопоставимого роста выручки от 5,5% до 7,5% и скорректированной базовой прибыли на акцию от €2,25 до €2,35.

Как стало известно ранее, решение Siemens покинуть рынок РФ не распространяется на производителя медтехники Siemens Healthineers AG.

gxpnews