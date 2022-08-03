Sosei Heptares и AbbVie будут разрабатывать методы лечения неврологических заболеваний

Sosei Heptares, корпоративный бренд Sosei Group Corporation, подписал с AbbVie новое соглашение о партнерстве. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

В рамках сделки компании будут разрабатывать небольшие молекулы, которые могут модулировать новые мишени рецептора, связанного с G-белком (GPCR), связанные с неврологическими заболеваниями.

Альянс будет использовать технологию StaR и платформу разработки лекарств на основе структуры (SBDD) Sosei Heptares, а также широкие возможности AbbVie в области неврологии и болезней.

Это новое соглашение основано на первоначальном многоцелевом соглашении, заключенном Sosei Heptares и AbbVie в июне 2020 года, с упором на воспалительные и аутоиммунные заболевания.

Согласно новому партнерству, Sosei Heptares будет проводить и финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) до завершения исследований, облегчающих изучение нового лекарственного средства (IND).

На этом этапе AbbVie будет иметь эксклюзивную возможность лицензирования до трех программ и впоследствии будет контролировать клиническую, нормативную и коммерческую разработку.

После подписания сделки AbbVie выплатит Sosei Heptares авансовый платеж в размере $40 млн. Кроме того, Sosei Heptares имеет право получить до $40 млн в виде краткосрочных платежей за этапы исследований в течение следующих трех лет. Компания также получит до $1,2 млрд в виде опционов, платежей за разработку и коммерческих промежуточных платежей. AbbVie будет выплачивать и многоуровневые лицензионные платежи в зависимости от продаж продукции компании Sosei Heptares по всему миру.

Глава отдела исследований и разработок Sosei Heptares в Великобритании Мэтт Барнс сказал: «Мы рады вступить в это новое многоцелевое сотрудничество с AbbVie в области нейробиологии, терапевтической области, в которой мы делимся глубоким и взаимодополняющим опытом и знаниями. Мы установили очень продуктивные рабочие отношения с нашими коллегами из AbbVie за последние два года благодаря нашему первоначальному сотрудничеству и очень довольны тем, как они развиваются».

gxpnews