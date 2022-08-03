Дочерняя компания «Газпрома» снизила стоимость жидкого гелия для медучреждений

«Газпром газонефтепродукт холдинг», входящий в состав «Газпрома», после обращения ФАС с 1 августа 2022 года утвердил временные правила реализации жидкого гелия покупателям из сферы здравоохранения. Цена для клиник, использующих жидкий гелий для заправки аппаратов МРТ, будет составлять 10,3 тысячи рублей за килограмм, что сопоставимо со среднегодовыми ценами прямых договоров за 2021 год. Цена продукции для остальных потребителей (например, для продавцов гелиевых шаров) сейчас начинается от 24 тысяч рублей за килограмм. «Газпром газонефтепродукт холдинг», входящий в состав «Газпрома», после обращения ФАС с 1 августа 2022 года утвердил временные правила реализации жидкого гелия покупателям из сферы здравоохранения. Цена для клиник, использующих жидкий гелий для заправки аппаратов МРТ, будет составлять 10,3 тысячи рублей за килограмм, что сопоставимо со среднегодовыми ценами прямых договоров за 2021 год. Цена продукции для остальных потребителей (например, для продавцов гелиевых шаров) сейчас начинается от 24 тысяч рублей за килограмм.

Помимо этого, «Газпром газонефтепродукт холдинг» будет резервировать объемы жидкого гелия для нужд медучреждений.

Временные правила были утверждены холдингом в соответствии с поручением руководителя аппарата Правительства РФ, решениями рабочего совещания в Росздравнадзоре по вопросам обеспечения жидким гелием для нужд системы здравоохранения и письмом ФАС.

Средневзвешенный индекс цен на жидкий гелий для различных потребителей начал расти в июне 2022 года. Если 7 июня он стоил 12,2 тысячи рублей за килограмм, то уже 30-го – 19,4 тысячи рублей. К концу июля цена выросла до 29,7 тысячи рублей. По состоянию на 3 августа стоимость понизилась до 24,3 тысячи рублей.

С жалобой на «Газпром» из-за резкого повышения отгрузочных цен в ФАС обратились продавцы гелиевых шаров. Игроки рынка отмечали повышение средневзвешенной цены за гелий на торгах на 90%. В «Газпроме» ситуацию никак не прокомментировали.

«Газпром» является единственным производителем жидкого гелия в России. До сентября 2021 года действовал только один гелиевый завод в Оренбурге, пока не начала работать вторая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода и первая из трех гелиевых установок. Однако уже в октябре 2022-го на предприятии произошел пожар. Как сообщил один из собеседников издания «Секрет фирмы», оборудование на заводе сильно пострадало, и пока из-за экономических санкций восстановить его работоспособность в полной мере нельзя.