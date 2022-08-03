Дочерняя компания «Газпрома» снизила стоимость жидкого гелия для медучреждений

Помимо этого, «Газпром газонефтепродукт холдинг» будет резервировать объемы жидкого гелия для нужд медучреждений.
Временные правила были утверждены холдингом в соответствии с поручением руководителя аппарата Правительства РФ, решениями рабочего совещания в Росздравнадзоре по вопросам обеспечения жидким гелием для нужд системы здравоохранения и письмом ФАС.
Средневзвешенный индекс цен на жидкий гелий для различных потребителей начал расти в июне 2022 года. Если 7 июня он стоил 12,2 тысячи рублей за килограмм, то уже 30-го – 19,4 тысячи рублей. К концу июля цена выросла до 29,7 тысячи рублей. По состоянию на 3 августа стоимость понизилась до 24,3 тысячи рублей.
С жалобой на «Газпром» из-за резкого повышения отгрузочных цен в ФАС обратились продавцы гелиевых шаров. Игроки рынка отмечали повышение средневзвешенной цены за гелий на торгах на 90%. В «Газпроме» ситуацию никак не прокомментировали.
«Газпром» является единственным производителем жидкого гелия в России. До сентября 2021 года действовал только один гелиевый завод в Оренбурге, пока не начала работать вторая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода и первая из трех гелиевых установок. Однако уже в октябре 2022-го на предприятии произошел пожар. Как сообщил один из собеседников издания «Секрет фирмы», оборудование на заводе сильно пострадало, и пока из-за экономических санкций восстановить его работоспособность в полной мере нельзя.
Фото: tpcompany.ru