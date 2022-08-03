Японская компания KM Biologics видит зарубежный спрос на недавно одобренную вакцину от оспы обезьян

Японская фармацевтическая компания KM Biologics Co. уже заметила зарубежный интерес к своей вакцине против оспы обезьян, которая недавно была одобрена национальными регулирующими органами, пишет агентство Reuters.

KM Biologics, подразделение производителя конфет Meiji Holdings Co., получило «несколько запросов из-за рубежа», сообщил агентству в среду, 3 августа, представитель компании, отказавшись комментировать какие-либо планы по экспорту препарата.

Министерство здравоохранения Японии во вторник, 2 августа, одобрило лиофилизированную вакцину против оспы LC16 KMB для использования против оспы обезьян после того, как группа экспертов рекомендовала этот шаг на прошлой неделе.

Во время нынешней глобальной вспышки в Японии было зарегистрировано всего два подтвержденных случая оспы обезьян.

Компания KM Biologics, базирующаяся в южной префектуре Кумамото, в основном производит вакцины для людей и ветеринарии. Сейчас в разработке находится инактивированная вакцина от COVID-19.

gxpnews