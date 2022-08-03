Руководителя ТО Росздравнадзора по Новосибирской области задержали по подозрению в хищении 150 тысяч рублей

Сотрудники МВД по Новосибирской области задержали руководителя Территориального органа (ТО) Росздравнадзора Елену Хрусталеву и начальника отдела местного филиала регулятора Александра Махнева. По неофициальным данным, следствие проверяет их на причастность к мошенничеству (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при оплате транспортных расходов. Возможная сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.

По сообщениям источников в правоохранительных органах, на которые ссылается «РБК.Новосибирск», руководителя Елену Хрусталеву и начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнева задержали на 48 часов.

Предварительно, их проверяют на причастность по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Деньги якобы присваивались под видом оплаты транспортных расходов, а сумма ущерба, нанесенного бюджету, правоохранительные органы оценивают в 150 тысяч рублей.

Официально МВД по Новосибирской области и Росздравнадзор не комментируют следственные действия. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила только факт обысков, которые накануне провели в ТО сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирской области вместе с прокуратурой региона.

Елена Хрусталева возглавляет ТО Росздравнадзора с января 2017 года. До этого, с 2014 года, она руководила одним из отделов ведомства.