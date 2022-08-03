Quantro и Boehringer Ingelheim будут совместно работать над препаратами от рака

Quantro и Boehringer Ingelheim заключили соглашение по совместной разработке препаратов для борьбы с онкологиями.

Компания Quantro Therapeutics заключила соглашение с Boehringer Ingelheim для поиска и разработки ингибиторов факторов транскрипции, связанных с раком. Об этом сообщает PharmaTimes.

Факторы транскрипции играют центральную роль в регулировании экспрессии генов. При раке они обычно не регулируются. Эти факторы сейчас являются многообещающим классом терапевтических мишеней, но нацелить на них препараты остается довольно сложной задачей.

Для создания лекарств будет использоваться запатентованная платформа Quantro. Эта платформа сочетает в себе методы геномной инженерии, химической генетики и инновационного профилирования экспрессии генов. Новые терапевтические средства будут воздействовать на аберрантные программы транскрипции.

«Мы рады партнерству с Quantro в области онкогенных факторов транскрипции. Разработка низкомолекулярных ингибиторов для этого целевого класса является действительно сложной задачей», — заявил руководитель глобального отдела исследований рака Boehringer Ingelheim Норберт Краут.

«Это сотрудничество и наше взаимодействие с преданной делу онкологической командой Boehringer Ingelheim поддержат наши усилия по разработке новых методов лечения, влияющих на регуляторы транскрипции», — отметил главный исполнительный директор Quantro Дитер Нахтигал.

Николай Соколов

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