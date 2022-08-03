Подмосковный «Гранат Био Тех» обеспечит 40% потребности в вакуумных системах для взятия венозной крови

В июле 2022 года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров призвал вместо «импортозамещения» нацеливаться на «импортоопережение» и формирование «технологического суверенитета», в том числе и в медпроме. Задача сверхамбициозная – пока, по данным Минздрава РФ, из девяти с лишним тысяч категорий медизделий половина не производится в достаточном объеме ни в России, ни в дружественных странах. Однако часть определенной Межведомственной комиссией потенциально дефицитной продукции уже начала выпускаться отечественными производителями. Яркий пример – компания «Гранат Био Тех», с 2019 года наращивающая компетенции по производству систем для взятия венозной крови. Мощности резидента ОЭЗ «Дубна» позволяют закрыть до 40% профильного российского рынка, на котором до недавнего времени традиционно доминировали иностранные поставщики.

В 2016 году молодая компания «Гранат Био Тех», основанная командой предпринимателей, имеющих серьезные компетенции в области лабораторной диагностики и производства изделий из пластика, стала резидентом особой экономической зоны «Дубна». Спустя три года, в ноябре 2019-го, «Гранат Био Тех» открыл завод полного цикла по выпуску отечественных вакуумных пробирок Acti-Fine ® для взятия венозной крови мощностью 100 млн единиц в год. Солидный масштаб производства и высокий уровень качества выпускаемой продукции позволили на 95% закрыть потребности крупнейшей в стране частной лабораторной сети – холдинга «Инвитро» – с более чем 1 700 медофисами в России и ближнем зарубежье. Два года спустя компания локализовала производство двусторонних игл Acti-Fine ® для взятия венозной крови с камерой визуализации мощностью 40 млн единиц в год. В феврале 2022 года компания «Гранат Био Тех» первая и пока единственная в стране консолидировала производство полностью отечественных вакуумных систем под брендом Acti-Fine ® для взятия венозной крови, включающих пробирки, иглы и одноразовые держатели для вакуумных систем взятия венозной крови.

В отличие от многих российских предприятий, локализующих в РФ только часть технологических операций, «Гранат Био Тех» изначально нацеливался на полностью отечественное производство полного цикла. В компании делают акцент на подборе поставщиков сырья, самостоятельно производят компоненты и занимаются литьем пробирок, cборкой и упаковкой прямо на предприятии, что позволяет производить непрерывный контроль качества на каждом производственном этапе. Проект дорого обошелся и по деньгам, и по времени – объем инвестиций в создание высокотехнологичного производства составил более 2,1 млрд рублей. Строительство предприятия заняло три года, но позволило возвести завод европейского класса.

Приоритет «Гранат Био Тех» – обеспечение качества, не отличимого от западных медизделий, подчеркивают в компании. В 2022 году в первом номере авторитетного журнала «Лабораторная служба» сотрудники Клинического центра Сеченовского университета и ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России опубликовали результаты исследования, в котором сравнили по техническим и клиническим параметрам пробирки признанных лидеров рынка – Vacutainer производства BD и продукции «Гранат Био Тех». При этом не были обнаружены значимые различия в результатах лабораторных исследований при использовании российских вакуумных систем Acti-Fine ® для взятия венозной крови и оригинальных «вакутейнеров». Пробирки пользуются растущим спросом в индустрии: в 2021 году, по данным аналитического агентства MDPro, продукцию «Гранат Био Тех» активно закупали клиники из 54 регионов РФ – от Камчатского края до Калининградской области.

В настоящее время на заводе в Дубне производят 15 категорий вакуумных пробирок Acti-Fine ® для взятия венозной крови – с активатором свертывания, с ЭДТА и К2ЭДТА, цитратом натрия, литий гепарином и без добавок, а также двусторонние иглы и держатели. В конце 2022 года «Гранат Био Тех» собирается запустить новые производственные линии, которые позволят увеличить мощности предприятия в два раза – до 200 млн пробирок и 80 млн двусторонних игл в год. Новое оборудование позволит начать производство еще одного востребованного продукта – вакуумных пробирок с борной кислотой для микробиологического анализа мочи и пробирок с консервантом на основе хлоргексидина для общего клинического анализа и биохимического анализа мочи. Как и в случае с пробирками для венозной крови, «Гранат Био Тех» станет пионером среди российских предприятий по выпуску этой продукции.

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