В России в два раза выросло число фальшивых онлайн-аптек

Число мошенников, ведущих деятельность под видом онлайн-аптек, выросло за первые полгода 2022 года почти в два раза: было выявлено 32 нелегальных ресурса. За шесть месяцев прошлого года – 14.

Количество фальшивых интернет-аптек выросло более чем в два раза, выяснили «Известия». Нередко мошенники копируют интерфейс официальных аптечных сетей.

За первое полугодие 2021 года было зафиксировано лишь 14 подобных ресурсов, но с начала 2022 года их выявлено уже 32, рассказал изданию руководитель службы исследований, кибераналитики и развития группы компаний Т1 Александр Новиков.

По его словам, чаще всего нарушители выводят свои ресурсы в топ выдачи через рекламу в поисковых системах. В итоге пользователи видят ссылки на эти ресурсы раньше, чем ссылки на подлинные сайты аптек. Заказы в результате так и не доходят до покупателей, а «аптеки» перестают выходить на связь.

Различные нарушения в сфере онлайн-торговли лекарствами не редкость. В целом с момента разрешения такой торговли Росздравнадзор заблокировал уже более 21 тыс. нелегальных интернет-ресурсов.

«Незаконно реализуемые на нелегальных интернет-страницах фармпрепараты чаще всего являются недоброкачественными, фальсифицированными или контрафактными и могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью пациента», — отметили в Росздравнадзоре.

Руслан Мавлиханов

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