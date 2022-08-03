Росздравнадзор не нашел в стране контрафактных лекарств

Росздравнадзор впервые с 2017 года обнародовал итоги международной операции «Пангея». С начала 2022 года в России не было обнаружено контрафактных лекарств.

Росздравнадзор впервые с 2017 года обнародовал данные об итогах международной операции «Пангея», пишут «Ведомости». С начала 2022 года в России не обнаружили контрафактных лекарств. Контрольные закупки проводились в 23 регионах. В шести субъектах (Москва, Ростовская и Сахалинская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ингушетия) «были установлены факты незаконного оборота лекарственных препаратов». Выявлено более 1,5 тыс. упаковок незарегистрированных лекарственных препаратов.

Последний раз Росздравнадзор отчитывался о результатах операции в 2017 году. Тогда в стране было обнаружено 23 партии нелегальных лекарств и распространение 106 незарегистрированных медизделий, но контрафакт также не был выявлен.

«За последние пять лет общее количество забракованных серий лекарственных средств – недоброкачественных, контрафактных, фальсифицированных – уменьшилось в 4 раза. В частности, в 2021 году из общего количества проверенных препаратов было забраковано менее 0,12%», – сообщили в Росздравнадзоре.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «Ведомостям», что фальсификата в России «действительно практически нет, только единичные случаи». Но отметил, что контрафакт активно реализуется в нелегальных каналах: например, это дженерики от гепатита C, не зарегистрированные в России.

В ходе операции «Пангея» также принято решение о блокировке 973 интернет-ресурсов, на которых нелегально продавались лекарственные средства. Всего было заблокировано более 21 тыс. таких страниц в интернете, добавили в Росздравнадзоре.

В конце июля в МВД сообщили о задержании в ходе операции «Пангея» 86 россиян за незаконный оборот сильнодействующих лекарственных препаратов. Возбуждено 255 уголовных дел. Также в нескольких регионах выявлены организации, осуществляющие медицинскую деятельность без соответствующей лицензии и оказывающие услуги с использованием незарегистрированных медицинских изделий и препаратов, писал «ФВ».

Фото: 8photo/ru.freepik.com

Артем Косенок

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