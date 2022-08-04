В Москве всех пациентов с хроническим гепатитом С обеспечили лекарствами нового поколения

Всех жителей столицы, нуждающихся в лечении гепатита С, обеспечили противовирусными препаратами нового поколения. Город ежегодно закупает лекарства от этого заболевания, в 2022 году сумма закупки превысила 1,9 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице в 2016 году создан центр по лечению хронических вирусных гепатитов на базе Инфекционной клинической больницы № 1. И сейчас в Москве реализуется масштабная программа по бесплатному обеспечению современными препаратами для лечения гепатита С всех пациентов, даже тех, кто не входит в льготную категорию. Более того, начиная с 2019 года в столице для лечения используются исключительно современные безынтерфероновые противовирусные схемы нового поколения, которые позволили увеличить эффективность терапии практически в два раза. Стоимость курса лечения этими препаратами на одного человека составляет более 300 тысяч рублей и полностью покрывается за счет бюджетных средств. В этом году закуплены лекарства для 6000 человек на сумму более 1,9 млрд рублей. Это полностью покрывает потребность пациентов в лечении», – сказала заместитель главного инфекциониста Департамента здравоохранения Москвы, руководитель центра по лечению хронических вирусных гепатитов Елена Нурмухаметова.

Ранее терапия гепатита С проводилась в основном препаратами интерферонов, которые не влияли непосредственно на вирус, а стимулировали иммунную систему человека для борьбы с ним. Такие лекарства тяжело переносились и вызывали широкий спектр побочных эффектов, в том числе различные аутоиммунные поражения. Курс лечения интерферонами назначался на 6-12 месяцев, а эффективность достигала только 50%, говорится в сообщении.

Сегодня в Москве для лечения гепатита С используют противовирусные препараты прямого действия – лекарства нового поколения, которые влияют непосредственно на сам вирус, практически не оказывая негативного влияния на организм человека. Их эффективность превышает 95%, а полный курс лечения сократился и составляет всего три месяца, отметили в мэрии.

Как стало известно ранее, опыт Московской области по выявлению и лечению больных гепатитом С растиражируют в других регионах.

gxpnews