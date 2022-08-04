Руководителя ТО Росздравнадзора по Новосибирской области отправили под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест до 1 октября 2022 года руководителя Территориального органа (ТО) Росздравнадзора Елену Хрусталеву. В ходе заседания следствие и прокуратура ходатайствовали о помещении обвиняемой в СИЗО, однако суд выбрал более мягкую меру пресечения. Чиновница была задержана 2 августа. По предварительным данным, правоохранительные органы подозревают ее в хищении около 150 тысяч рублей под предлогом оплаты транспортных расходов.

Как сообщает «Коммерсантъ», следствие требовало поместить Елену Хрусталеву под стражу, аргументируя это тем, что она может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить улики. Тем не менее, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении чиновницы суд оставил без удовлетворения, а в качестве меры пресечения выбрал домашний арест сроком 1 месяц и 29 дней. Вину руководитель ТО Росздравнадзора Новосибирской области отрицает.

Ранее прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа) в отношении начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения ТО Росздравнадзора Александра Махнева. По данным надзорного органа, при трудоустройстве в ТО Махнев предоставил в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании. По данным прокуратуры, фактически обучение в вузе чиновник не завершил, а диплом о высшем образовании ему не выдавался. За день до домашнего ареста и.о. прокурора Новосибирской области направил Елене Хрусталевой требование об увольнении Александра Махнева с госслужбы.

Руководитель ТО Елена Хрусталева вместе с Александром Махневым были задержаны правоохранительными органами 2 августа. Чиновнице было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бюджетные средства якобы присваивались под видом оплаты транспортных расходов, а сумма ущерба, нанесенного бюджету, правоохранительные органы оценивают в 150 тысяч рублей. В тот же день сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирской области вместе с прокуратурой региона провели обыски в территориальном органе Росздравнадзора.

В федеральном Росздравнадзоре сообщили, что оказывают «всестороннее содействие» правоохранительным органам для установления всех обстоятельств дела.

Елена Хрусталева возглавляет ТО Росздравнадзора с января 2017 года. До этого, с 2014 года, она руководила одним из отделов ведомства. В 2021 году Хрусталева задекларировала доход в размере 1,105 млн рублей, в собственности у нее находятся две квартиры площадью 44 и 28 кв. м. Начальник отдела Александр Махнев впервые упоминается в должности начальника отдела ТО Росздравнадзора в 2022 году, его задекларированный доход за минувший год составил ноль рублей.