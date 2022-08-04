Минпромторг создал комиссию по саморегулированию работы маркетплейсов

При Минпромторге России заработала Комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле. Она будет рассматривать проблемные вопросы взаимодействия продавцов товаров и маркетплейсов, по которым стороны не смогли договориться тет-а-тет.

Минпромторг в своем Telegram-канале сообщил о старте работы Комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле. По замыслу создателей в нее могут обращаться продавцы и маркетплейсы с нерешенными вопросами по работе друг с другом. По условиям работы комиссия сможет рассматривать только заявки от участников рынка по вопросам, которые они не смогли решить самостоятельно путем переговоров.

В состав комиссии входят представители Минпромторга, ассоциаций и союзов, маркетплейсов, производителей и поставщиков, говорится в сообщении министерства. Регламент ее работы допускает участие представителей других заинтересованных органов власти, если это будет необходимо.

Основные направления деятельности комиссии: реализация и закрепление механизмов саморегулирования в интернет-торговле и формирование лучших добросовестных практик.

Направить обращение к комиссии поставщики товаров и услуг, маркетплейсы и деловые объединения могут через специальную онлайн-форму. Как указало ведомство, при рассмотрении заявлений продавцов и маркетплейсов будут учитываться принципы, закрепленные в Стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров, подписанных в рамках «Недели российского ритейла» в июне этого года.

Для начала заявитель должен направить маркетплейсу запрос любым доступным способом (служба поддержки, электронная почта). Если в течение 30 дней маркетплейс не ответит на запрос или ответ не устроит заявителя, то тогда проблема может быть передана на рассмотрение в комиссию.

Еще одним условием является представление полного комплекта материалов, подтверждающих наличие проблемы, а также подтверждающих факт совместной ее проработки с маркетплейсом для поиска компромиссного решения.

В министерстве считают, что системные проблемы в отрасли могут быть урегулированы в ходе обсуждения с привлечением третьей стороны. Также комиссией могут быть разработаны предложения по внесению изменений в законодательное регулирование отрасли.

В начале недели «ФВ» рассказывал о новых сервисах двух маркетплейсов по круглосуточной доставке товаров из аптек. О наличии такой услуги сообщили «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

Таисия Кубрина

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