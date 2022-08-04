Abbott приостановила ввоз необходимого детям урологического препарата «Дриптан»

Американская Abbott приостановила ввоз в Россию до II квартала 2023 года урологического препарата для детей «Дриптан». В компании не связывают приостановку с санкциями, объясняя это «обновлением производственных процессов».

В июле из аптек нескольких регионов пропал урологический препарат «Дриптан» (МНН оксибутинин), который производит американская компания Abbott. В числе субъектов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Тульская, Смоленская, Владимирская, Ростовская области, а также Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Чечня, Ингушетия и Татарстан. Об этом сообщила основатель фонда помощи детям с врожденным расщеплением позвоночника (spina bifida) «Спина бифида» Инна Инюшкина, передает ее слова «Коммерсантъ».

По словам члена консилиума Spina Bifida университетской клиники СПбГУ Анны Щедриной, «Дриптан» – единственный препарат, который по инструкции разрешен в детской практике для лечения внутрипузырной гипертензии. Подобные проблемы возникают не только у пациентов со spina bifida. Препарат необходим детям с травмами позвоночника, спинного мозга, опухолями позвоночника, органическими поражениями и функциональными нарушениями мочевого пузыря, в том числе энурезом.

По ее оценке, речь может идти о десятках тысяч пациентов. Заменить лекарство нечем: препараты похожего действия придется назначать офф-лейбл после госпитализации или по решению врачебной комиссии. У этих лекарств много побочных эффектов, утверждает Щедрина.

Главный внештатный детский хирург Минздрава Дмитрий Морозов отметил, что «в целом пациентов, которым показан именно этот лекарственный препарат, в мире немного». Также существуют групповые аналоги этого препарата, в том числе российского производства, со сходным действием. Детям до 14 лет назначение их возможно по решению врачебной комиссии.

По данным Росздравнадзора, по состоянию на 1 августа в гражданском обороте в регионах находятся более 18,8 тыс. упаковок «Дриптана». Как пояснили «Коммерсанту» в службе, Abbott проинформировала о приостановке ввоза препарата до II квартала 2023 года. По данным Росздравнадзора, компания приняла такое решение «в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний данной серии препарата на соответствие требованиям нормативной документации по показателю «Родственные примеси». В Abbott изданию заявили, что временное отсутствие препарата связано «с необходимым обновлением производственных процессов», и заверили, что работают над тем, чтобы возобновить поставки в максимально короткие сроки.

14 марта Abbott опубликовала заявление, в котором сообщила о приостановке второстепенной деловой деятельности в России. Речь шла о всех новых инвестициях, развитии бизнеса и рекламе. Поставки лекарственных средств, в том числе от рака, продолжились, писал «ФВ».

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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