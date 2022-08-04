Аптечная сеть «Монастырев.рф» удвоит количество своих точек к концу года

Сеть «Монастырев.рф» увеличит количество своих аптек на Дальнем Востоке более чем в два раза. Компания также собирается производить собственные торговые марки.

«Монастырев.рф» значительно увеличит количество своих аптек к концу года и начнет производить собственные торговые марки (СТМ). Об этом рассказал сегодня на конференции «Зеленый крест» в Санкт-Петербурге президент холдинга «Монастырев и Ко» Александр Монастырев, передает корреспондент «ФВ».

Количество аптек сети на Дальнем Востоке к концу года вырастет со 110 (на начало года) до 260 аптек. По словам Монастырева, пока сеть не планирует открывать новые аптеки в Москве, но готовит новую модель своей работы — сейчас в регионе размещено 15 точек.

Компания также планирует начать производство СТМ с индивидуальной формулой. Монастырев отметил, что сеть открыта к тому, чтобы впоследствии продавать эксклюзивный товар с брендом «Монастырев» и другим сетям.

Руслан Мавлиханов

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