Старт маркировки БАД перенесут на следующий год

Эксперимент по маркировке БАД продлят до февраля будущего года. Соответствующее постановление находится на подписании в правительстве.

Эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД) продлят до 28 февраля 2023 года. Соответствующее постановление сейчас находится на подписании в правительстве. Об этом было объявлено в ходе вебинара ЦРПТ, который прошел 4 августа, передает корреспондент «ФВ».

Согласно дорожной карте эксперимента по маркировке БАД, оператор должен был подготовить аналитику и направить отчет по итогам эксперимента 1 августа этого года. Завершить пилот предполагалось 31 августа. Однако уже в марте этого года на портале regulation.gov.ru был опубликован проект постановления, предлагающий сдвинуть сроки до 28 февраля, сообщал ФВ.

Такая сдвижка может объясняться тем, что создаваемая система маркировки БАД существенно отличается от уже работающей системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), дала понять руководитель проектов товарной группы «Фарма» Любовь Андреева. Это связано с тем, что обращение БАД регулируется другими нормативно-правовыми актами, имеет иных регуляторов. Поэтому информационная система по движению биологически активных добавок выделена в отдельный контур.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik