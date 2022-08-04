«Дочка» РНИМУ им. Н.И. Пирогова начнет производство NGS-секвенаторов для анализа генома

«Экзопласт» (дочерняя компания РНИМУ им. Н.И. Пирогова) локализовала на своих мощностях и подмосковной площадке ООО «ДНК-Технологии» NGS-секвенатор нуклеиновых кислот для анализа генома под брендом ГА-2000. Объем инвестиций в проект не раскрывается, потребность российского рынка в вузе оценили в несколько десятков аппаратов. «Экзопласт» (дочерняя компания РНИМУ им. Н.И. Пирогова) локализовала на своих мощностях и подмосковной площадке ООО «ДНК-Технологии» NGS-секвенатор нуклеиновых кислот для анализа генома под брендом ГА-2000. Объем инвестиций в проект не раскрывается, потребность российского рынка в вузе оценили в несколько десятков аппаратов.

Разработка представляет собой локализацию секвенатора Пекинского института генома (BGI, выпускают на рынке под брендом MGI). Росздравнадзор выдал регудостоверение на российскую версию аппарата ГА-2000 25 июля 2022 года.

«Это стандартный секвенатор второго поколения с ферментативной достройкой и флуоресцентной детекцией включившегося нуклеотида. Аналогично устроена технология ведущего мирового производителя секвенаторов Illumina (США). В качестве преимуществ можно отметить возможность масштабирования генерации данных за счет наличия двух независимых проточных ячеек, работающих независимо», – рассказал Vademecum проректор по научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, директор Института трансляционной медицины НМИЦ им. В.И. Кулакова Денис Ребриков.

По его словам, за один запуск одной ячейки секвенатор определяет около 300 млрд пар нуклеотидов (так называемых «сырых данных»), что соответствует примерно 50 полным экзомам человека или 4 полным геномам со стандартным покрытием. Запуск длится 50 часов.

Крупноузловая сборка, адаптация программного обеспечения и реагентов будут налажены на площадках ООО «ДНК-Технологии» в Протвино Московской области и московской «Экзопласт», производителем выступает последняя компания.

«Вложения со стороны инвестора – дочернего предприятия РНИМУ им. Н.И. Пирогова компании «Экзопласт» – были сравнительно небольшими, – отметил Денис Ребриков. – Потребность можно оценить в несколько десятков аппаратов. Логично иметь хотя бы один такой аппарат на регион».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Эзкопласт» на 80% принадлежит РНИМУ им. Н.И. Пирогова, владельцами оставшихся долей в 5,25%, 6% и 7% выступают Александр Фролов, Павел и Дмитрий Бобровы, еще 1,75% принадлежит самому ООО. В 2021 году выручка компании составила 36,7 млн рублей, чистая прибыль – 1,385 млн рублей.

До этого единственным секвенатором, чья сборка была потенциально возможна на территории России, была локализованная версия системы высокопроизводительного секвенирования Ion GeneStudio S5 Plus System одного из мейджоров рынка Thermo Fisher Scientific. Регудостоверение на систему компания F-Genetics получила 2 июня 2020 года, в документе были указаны адреса производства Life Technologies Holdings в Сингапуре и инновационном центре «Сколково». В марте 2022 года Thermo Fisher Scientific заявила о прекращении поставок в Россию.

Фото: mgi-tech.com

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