«Герофарм» получил в Узбекистане РУ на инсулины «РинГлар» и «РинЛиз»

Компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение (РУ) от Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на биосимиляры аналогов инсулина гларгин и лизпро. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Таким образом, Узбекистан стал третьей страной, в которой „Герофарм” получил регистрационное удостоверение на „РинЛиз”, и четвертой, где зарегистрирован „РинГлар”», – говорится в сообщении.

В 2023 году на площадке узбекской компании Zuma Pharma планируется локализовать производство инсулинов. «Герофарм» передаст партнеру технологию производства биосимиляров аналогов инсулина гларгин, лизпро и лизпро двухфазный в шприц-ручках и картриджах, отметили в компании.

Условия локализации инсулинов компании «Герофарм» в Узбекистане были подписаны на ПМЭФ.

gxpnews