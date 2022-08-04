Еврокомиссия закупает 250 млн доз вакцины против коронавируса от компании Hipra

Еврокомиссия подписала контракт на закупку до 250 млн доз вакцины от COVID-19 с испанской фармацевтической компанией Hipra. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Radio y Televisión Española.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) до сих пор не одобрило препарат испанской фармкомпании. Но Hipra надеется получить одобрение осенью 2022 года. После этого вакцина может быть распространена в Евросоюзе в качестве бустерной дозы среди 14 государств – членов сообщества, которые присоединились к совместной закупке препарата.

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями в начале февраля разрешило провести последнюю фазу клинических испытаний местной вакцины от коронавируса.

В марте текущего года стало известно, что EMA начало проверку вакцины Hipra против COVID-19.

gxpnews