Глава «Круга добра» заявил о сокращении максимальных сроков поставок ЛП до двух месяцев

Максимальные сроки поставок лекарственных препаратов (ЛП), закупаемых фондом «Круг добра», сократились до двух месяцев. Не предвидится каких-либо ухудшений. Об этом в ходе встречи с сообществом родителей детей с диагнозом «фенилкетонурия» в Общественной палате сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.

«Решены вопросы с поставками, и в принципе поставки всех препаратов фонда осуществляются, максимальный срок поставки – это два месяца. Мы не видим, не прогнозируем каких-либо ухудшений по поставкам в ближайшее время», – цитирует Ткаченко ТАСС.

Он также отметил, что практически все дистрибьюторы сохранили уровень цен на лекарства, а благодаря перезаключению договоров поставки удалось избежать скачка цен в связи с колебаниями валютного курса.

Как стало известно ранее, «Круг добра» закупил партию препарата для терапии синдрома Алажилля.

gxpnews