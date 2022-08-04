Моноклональное антитело Eli Lilly bebtelovimab станет коммерчески доступным с августа

Eli Lilly заявила, что планирует сделать свой препарат на основе моноклональных антител bebtelovimab коммерчески доступным для штатов США, а также для больниц и других поставщиков медицинских услуг с августа. Об этом пишет Reuters.

Препарат bebtelovimab получил разрешение в США в феврале для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей.

В июне Eli Lilly заключила соглашение о поставке правительству США дополнительных 150 тысяч доз препарата. Правительство исчерпает свои запасы bebtelovimab во второй половине августа, и без ассигнований Конгресса у него нет средств для закупки большего количества, заявила Eli Lilly Reuters.

Eli Lilly сделает bebtelovimab коммерчески доступным через единственного дистрибьютора с 15 августа, сообщила компания. Это будет сделано в соответствии с существующим разрешением на использование в экстренных случаях. В настоящее время Eli Lilly не планирует добиваться полного одобрения bebtelovimab.

gxpnews