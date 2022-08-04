Roche будет работать с компанией Poseida Therapeutics над препаратами против рака крови

Roche будет работать с компанией Poseida Therapeutics над противоопухолевыми препаратами. Общая сумма соглашения может достичь 6 млрд долл.

Roche подписала с Poseida Therapeutics соглашение о сотрудничестве на сумму более 6 млрд долл. в области разработки препаратов от рака крови. Об этом сообщает PharmaLive.

Roche и Poseida Therapeutics подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и лицензировании. Компании будут работать над созданием аллогенных CAR-T-терапий против гематологического рака. Партнерство будет охватывать разработку существующих и новых клеточных методов лечения множественной миеломы, В-клеточных лимфом и других видов рака крови.

По условиям сделки Roche получит эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию нескольких аллогенных программ CAR-T из портфолио Poseida, включая P-BCMA-ALL01, аллогенную терапию для лечения множественной миеломы. Испытание I фазы этого препарата уже идет полным ходом. Другой актив — P-CD19CD20-ALL01, аллогенная двойная CAR-T-терапия для В-клеточных злокачественных новообразований. Заявку на одобрение препарата планируется подать в следующем году. Компании также будут сотрудничать в рамках исследовательской программы по созданию и разработке аллогенной терапии CAR-T следующего поколения.

Roche заплатит Poseida 110 млн долл. авансом и до 110 млн долл. в виде краткосрочных промежуточных и иных платежей. Poseida также имеет права на выплаты по достижении определенных этапов исследований, разработки, коммерческого запуска и продаж препаратов и на другие платежи на общую сумму до 6 млрд долл., а также на многоуровневые роялти от продаж.

Николай Соколов

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