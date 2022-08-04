Россельхознадзор зарегистрировал вакцину против гриппа птиц «АвиФлуВак»

В России зарегистрировали вакцину против гриппа птиц «АвиФлуВак». Ее разработал подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных.

Россельхознадзор зарегистрировал инактивированную эмульсионную вакцину «АвиФлуВак». Препарат создан для профилактики гриппа птиц (Н5) на птицефабриках, в личных подсобных хозяйствах и зоопарках в зонах высокого риска, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Препарат разработан учеными подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных.

Преимущество вакцины заключается в ее высокой иммуногенности: способности защищать птицу от заражения актуальными высокопатогенными вирусами гриппа А подтипа Н5, говорится в сообщении.

Препарат отличается высокой безопасностью, связанной с использованием в ее составе антигена, изготовленного на основе низкопатогенного вируса гриппа А подтипа Н5. Данный метод рекомендован руководством Всемирной организации здравоохранения животных.

В начале июля в Россельхознадзоре сообщали, что запуск вакцины в промышленное производство ожидается в начале осени. Решение о разработке новой вакцины было принято на основании нескольких факторов. Один из них – напряженная эпизоотическая ситуация по заболеванию в России.

В службе добавили, что у новой вакцины хороший экспортный потенциал. Так, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане уже два года как разрешена вакцинация промышленного поголовья в птицеводстве. Кроме того, имеется потенциальная заинтересованность в данном препарате у Египта и других стран, эндемичных по вирусу гриппа птиц. Кроме того, высокопатогенный грипп отнесен к зооантропонозным заболеваниям, при которых может заражаться и человек.

Фото: tawatchai07/ru.freepik.com

Артем Косенок

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