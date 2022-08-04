Суд смягчил наказание участникам дела о краже коммерческой тайны GSK

Американский Апелляционный суд смягчил наказание участникам дела о краже коммерческой тайны GSK и оставил им небольшие сроки. Они не будут отбывать 10-летний срок, как просило обвинение.

Апелляционной суд США постановил, что обвиняемые в краже коммерческой тайны бывшие сотрудники GSK «не намеревались наносить финансовый ущерб» компании. Об этом сообщает FiercePharma.

Суд решил, что ответчики не использовали коммерческую тайну для «привлечения инвестиций, разработки конкурирующих продуктов или разработки тех же продуктов, которые разрабатывала GSK».

В 2018 году Юй Сюэ и Тао Ли признали себя виновными в краже коммерческой тайны, связанной с препаратами от рака. Обвинение запрашивало для них 10 лет лишения свободы. Однако коллегия Апелляционного суда третьего округа США оставила в силе ранее вынесенные приговоры бывшим работникам GSK. По ним Сюэ уже отсидела восемь месяцев, а Ли отбыл 59-дневный срок.

В своем иске против бывших сотрудников GSK правительство США утверждало, что предполагаемые финансовые потери для их работодателя превысили 1 млрд долл.

Юй Сюэ и Тао Ли были арестованы в 2016 году. До этого они работали на предприятии GSK в Верхнем Мерионе, штат Пенсильвания. Сюэ, которая ранее была одним из ведущих химиков в GSK, выкрала около 200 документов компании и передала их сообщникам. Они основали в Китае фармкомпанию Renopharma с целью перепродажи данных. На момент ареста Renopharma не получала прибыли, не разрабатывала и не продавала продукцию на основе информации GSK, говорится в заключении суда.

Пятый обвиняемый был осужден по этому делу в мае после того, как остальные четыре заговорщика признали себя виновными.

Николай Соколов

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