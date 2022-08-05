Pfizer прекратила разработку препарата от кардиомиопатии из-за неудачи на III фазе испытаний

Pfizer закрыла разработку препарата от кардиомиопатии. Промежуточный анализ показал, что средство вряд ли достигнет основной контрольной точки.

Pfizer прекратила разработку препарата для лечения кардиомиопатии после того, как промежуточный анализ показал нецелесообразность дальнейшего исследования. Об этом сообщается на сайте компании.

Препарат PF-07265803, антагонист митоген-активируемой протеинкиназы p38 (MAPK), проходил испытания в качестве средства для лечения симптоматической дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) из-за мутации в гене LMNA. Исследование называлось REALM-DCM.

Решение прекратить разработку PF-07265803 было принято после того, как промежуточный анализ целесообразности показал, что исследование вряд ли достигнет своей основной контрольной точки. Пациенты прекратят прием препарата и пройдут все необходимые проверки под руководством специалистов.

Это «подтверждает сложность продвижения новых методов лечения редких сердечно-сосудистых заболеваний и необходимость дальнейшего расширения знаний в этой области», — заявил директор по развитию Pfizer в области онкологии и терапии редких заболеваний Крис Бошофф.

ДКМП является одной из основных причин сердечной недостаточности во всем мире, на ее долю приходится около 30% всех госпитализаций с этим диагнозом в США. Также это наиболее частая причина пересадки сердца.

Pfizer получила PF-07265803 после приобретения Array BioPharma в 2019 году за 11,4 млрд долл. Основной частью сделки были препараты Braftovi (encorafenib) и Mektovi (binimetinib) для лечения колоректального рака.

Николай Соколов

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