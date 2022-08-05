Выручка Eli Lilly во втором квартале оказалась хуже прогноза

Выручка американского фармпроизводителя Eli Lilly во втором квартале 2022 года снизилась на 3,7%, до $6,49 млрд в годовом выражении, что хуже прогноза в $6,85 млрд, сообщает компания.

Операционная прибыль во втором квартале составила $1,2 млрд, что на 14% меньше показателя прошлого года. Выручка от реализации препаратов на основе антител против COVID-19 сократилась на 13%, до $130 млн.

На квартальной прибыли компании негативно отразились снижение цен на инсулин и конкуренция за лекарство от рака, также негативная динамика наблюдалась в продажах лекарств при COVID-19. Доходы от онкопрепарата Alimta упали на 63%, до $227,7 млн, из-за появления альтернативных препаратов.

Согласно прогнозу компании на 2022 год, годовая выручка составит от $28,8 млрд до $29,3 млрд.

Ранее Eli Lilly заявила, что планирует сделать свой препарат на основе моноклональных антител bebtelovimab коммерчески доступным для штатов США, а также для больниц и других поставщиков медицинских услуг с августа.

gxpnews