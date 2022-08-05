«Фармленд» приобрела аптеки сети «ОренЛек»

В конце июля башкирская аптечная сеть «Фармленд» купила оренбургскую сеть «ОренЛек», как сообщили Vademecum в «Фармленде». Сумма сделки компаниями не раскрывается. В конце июля башкирская аптечная сеть «Фармленд» купила оренбургскую сеть «ОренЛек», как сообщили Vademecum в «Фармленде». Сумма сделки компаниями не раскрывается.

Согласно СПАРК-Интерфакс, «Фармленд» 22 июля стала владельцем 100% аптечной сети «ОренЛек», с 2015 года принадлежавшей Игорю Черкасову. Как сообщил Vademecum представитель «Фармленд», «ОренЛек» начала работу в составе башкирской сети 1 июля. Он также добавил, что приобретено 144 аптеки.

В составе «ОренЛек» в конце 2021 года насчитывалось 135 аптек. Выручка сети за прошлый год составила 2,58 млрд рублей. В состав «Фармленда» по состоянию на конец 2021 года входило 1,54 тысячи аптек. Выручка сети в 2021 году составила 45,2 млрд рублей.

В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» за 2021 год башкирская аптечная сеть заняла 9-е место, оренбургская – 55-е.

В конце апреля 2022 года также стало известно, что «Фармленд» приобретет права на 17 аптек московской сети «Экономъ» Саидмурода Якубова и Михаила Даценко. Сделка запущена, но еще не закрыта.

Фото: ural56.ru

vademec