Экс-главу Минздрава Республики Алтай задержали по подозрению в получении взятки

Павел Решетов, возглавлявший Министерство здравоохранения Республики Алтай с августа по декабрь 2018 года, задержан сотрудниками местного управления ФСБ. Его подозревают в получении крупной взятки. В регионе идет следствие в отношении еще одного бывшего главы Минздрава Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, которых обвиняют в получении взятки в размере 16 млн рублей.

«Сегодня сотрудниками УФСБ по Республике Алтай задержан бывший министр здравоохранения Республики Алтай Решетов Павел Эдуардович. Он подозревается в получении крупной взятки от коммерческой структуры за заключение прямых контрактов на поставку оборудования», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В следственном управлении СК РФ по Республике Алтай рассказали, что эпизод получения взятки, который вменяют Решетову, произошел 30 декабря 2020 года, когда фигурант был директором Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. По версии СК, Решетов получил от учредителя ООО «Данарт» не менее 400 тысяч рублей за содействие в заключении госконтракта на закупку двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией. Учредитель компании, по данным СК, действовал «в составе организованной группы совместно с генеральным директором общества». Решетова подозревают по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Также следователи считают, что еще двое сотрудников неназванных медучреждений республики в разное время получили от предпринимателей взятки в размере 115 и 200 тысяч рублей. По этому факту возбуждены дела по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере, организованной группой). В СК утверждают, что помощь своим компаниям через этих сотрудников хотели оказать учредитель и гендиректор ООО «Данарт» и другие предприниматели, занимающиеся поставкой и ремонтом медоборудования. Всем задержанным вскоре должны избрать меру пресечения.

По данным СПАРК-Интерфакс, из нескольких одноименных российских компаний лишь горно-алтайское ООО «Данарт» занимается ремонтом и торговлей медоборудованием и фармацевтической продукцией. Компания регулярно получает госзаказы от Минздрава Республики Алтай и медучреждений региона. Однако Реабилитационный центр для детей-инвалидов в списке заказчиков за 2020 и 2021 годы не фигурирует. «Данарт» основана в апреле 2011 года и с 2014 года на 100% принадлежит Николаю Комиссарову. В 2021 году компания показала выручку 31,01 млн рублей, чистую прибыль – 9,4 млн рублей.

Павел Решетов был руководителем Минздрава Республики Алтай с августа по декабрь 2018 года. Реабилитационный центр для детей-инвалидов он возглавлял с сентября 2019 года. В марте 2022 года занял пост главврача Кош-Агачской районной больницы.

Издание «Новости Горного Алтая» уточняет, что родного брата Решетова Андрея в ноябре 2020 года судили по обвинению в получении взятки, когда он работал главврачом Станции переливания крови. Суд установил, что обвиняемый за 400 тысяч рублей обеспечил некой компании победу в конкурсе на поставку медицинских материалов. Андрею Решетову назначили штраф и запретили занимать руководящие должности в течение пяти лет.

В данный момент в республике также расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы местного Минздрава Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, задержанных в марте 2021 года. Их обвиняют в получении взятки в размере 16 млн рублей от представителей пяти компаний взамен на помощь при заключении госконтрактов на поставку медизделий и средств индивидуальной защиты в клиники региона.

С октября 2021 года Минздравом Республики Алтай руководит экс-депутат Госдумы РФ, бывший главврач Алтайской краевой клинической больницы Валерий Елыкомов.

UPD. После публикации в новость были внесены изменения в связи с появлением официальной информации от Следственного управления СК РФ по Республике Алтай о том, в чем конкретно подозревают Павла Решетова и еще нескольких работников системы здравоохранения региона.