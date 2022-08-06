В Новосибирской области начали проверять наличие лекарств от болезни Паркинсона

Минпромторг Новосибирской области начал мониторинг наличия лекарств для людей с болезнью Паркинсона. Ранее появилась информация о том, что льготные препараты с действующим веществом леводопа нельзя получить в регионе уже пять месяцев.

Минпромторг Новосибирской области приступил к проверке наличия в регионе препаратов с действующим веществом леводопа для лечения пациентов с болезнью Паркинсона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве уточнили, что ситуация с наличием препаратов станет ясна на следующей неделе. В настоящее время они связываются с поставщиками лекарств и аптечными сетями для изучения ситуации.

Ранее депутат Горсовета Новосибирска Александр Бурмистров в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что льготные лекарства с леводопой в регионе нельзя получить вот уже пять месяцев. Купить препараты для лечения Паркинсона также невозможно.

В официальном Telegram-канале правительства региона сообщили, что для обеспечения льготных категорий жителей на складах находится более 1 тыс. упаковок препаратов с МНН леводопа отечественного производства.

В апреле «Коммерсантъ» сообщал, что возник дефицит лекарств от болезни Паркинсона: они ежедневно необходимы 70% из почти 300 тыс. пациентов. В том же месяце стало известно, что ФАС и Минздрав пересмотрят цены на три комбинированных препарата от этой болезни, писал «ФВ».

В июле в список дефектурных препаратов, которые устанавливает межведомственная комиссия Минздрава, были включены семь МНН. В отношении этих препаратов может быть выдано разрешение на ввоз в иностранной упаковке, а также может применяться ускоренная процедура регистрации. В перечень попал, в том числе, леводопа+бенсеразид.

Артем Косенок

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