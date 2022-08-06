Amgen намерена приобрести ChemoCentryx за $3,7 млрд

Американская Amgen согласилась купить ChemoCentryx за $3,7 млрд, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что сделка поможет Amgen получить права на минимум два экспериментальных препарата для лечения иммунных нарушений.

Акции ChemoCentryx упали почти на 34% в этом году, но после объявления о сделке выросли более чем в два раза и торговались на уровне $51,40. В рамках соглашения Amgen заплатит $52 за акцию компании, что почти на 116% выше предыдущей цены бумаг ChemoCentryx.

В 2021 году Amgen приобрела частную биотехнологическую компанию Teneobio, разработавшую новый класс биопрепаратов под названием «антитела тяжелых цепей иммуноглобулинов». Соглашение включало передачу технологий биспецифических и мультиспецифических антител Teneobio, которые, по заявлению Amgen, позволят оптимизировать подход к поиску связывания мишеней на основе последовательности.

gxpnews