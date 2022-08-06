Препарат AbbVie от гепатита C рекомендован ко включению в перечень ЖНВЛП

На состоявшемся 5 августа заседании комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных средств для медицинского применения и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, принято решение о включении лекарственного средства с МНН глекапревир+пибрентасвир (Мавирет от AbbVie) для лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС) в перечень ЖНВЛП на 2023 год. На состоявшемся 5 августа заседании комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных средств для медицинского применения и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, принято решение о включении лекарственного средства с МНН глекапревир+пибрентасвир (Мавирет от AbbVie) для лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС) в перечень ЖНВЛП на 2023 год.

В ходе дискуссии, состоявшейся на заседании, компания-заявитель («Р-Фарм», являющаяся единственным поставщиком этого препарата в России) снизила цену на 5% от изначально заявленной. Таким образом, препарат рекомендуется ко включению в список ЖНВЛП с итоговой стоимостью 32,63 тысячи рублей за упаковку.

В список также рекомендовано включить комбинированный препарат с МНН тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин (Элпида Комби от «Вириом»), предназначенный для терапии ВИЧ-инфекции.

Учитывая, что каждый из компонентов лекарственного средства уже включен в ЖНВЛП, цена комбинированной формы должна быть выгоднее, чем суммарная стоимость каждого компонента по отдельности. Предельная цена на элсульфавирин составляет 5,95 тысячи рублей за упаковку, на тенофовир – 2,75 тысячи рублей, на препараты с МНН эмтрицитабин предельная цена варьируется от 796 рублей до 2,38 тысячи рублей в зависимости от количество таблеток в упаковке и их дозировки. Компания-производитель («Фармстандарт») предложила зарегистрировать на Элпида Комби предельную цену в размере 5,5 тысячи рублей.

Представители ITPCru еще в начале июня 2022 года выступили с предложением включить в перечень ЖНВЛП на 2023 год препараты Элпида Комби, Эдюрант (рилпивирин) от Johnson & Johnson, Трувада (тенофовир+эмтрицитабин) от Gilead для терапии ВИЧ-инфекции и Мавирет. В конце того же месяца Минздрав уведомил представителей организации о намерении рассмотреть вопрос о включении в перечень ЖНВЛП части из указанных препаратов.

На заседании также рассматривался вопрос включения препарата с МНН изоникотиноилгидразин железа сульфат (Феназид от «Фармсинтез»), предназначенного для терапии туберкулеза. Лекарственное средство не было рекомендовано ко включению в перечень ЖНВЛП.