«Р-Фарм» зарегистрировал препарат «Артлегиа» в Казахстане

Группа компаний «Р-Фарм» объявляет о регистрации на территории Республики Казахстан препарата собственной разработки «Артлегиа» (олокизумаб), предназначенного для терапии ревматоидного артрита, а также включенного в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавирусной инфекции.

«Артлегиа» (олокизумаб) представляет собой первое в мире зарегистрированное моноклональное антитело, непосредственно блокирующее ИЛ-6, а не его рецептор, что отличает его от других существующих препаратов класса ингибитора интерлейкина-6.

Эффективность и безопасность препарата «Артлегиа» (олокизумаб) подтверждены в рамках многолетней международной исследовательской программы CREDO, в которой приняли участие более 2400 пациентов из 19 стран мира. В настоящее время также завершено исследование долгосрочной безопасности и эффективности «Артлегиа» CREDO4, результаты которого впервые представлены в июне 2022 года на крупнейшей конференции ревматологов EULAR 2022.

«Наша глобальная миссия состоит в повышении доступности передовых методов терапии для пациентов не только на территории России, но и за ее пределами. Мы рады, что система здравоохранения Казахстана, нашего партнера по ЕАЭС, получит эффективный инструмент для борьбы с серьезными аутоиммунными нарушениями», – отметил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Олокизумаб зарегистрирован Минздравом России под торговым наименованием «Артлегиа» весной 2020 года, а зимой того же года препарат был зарегистрирован в Азербайджанской Республике, что стало его первой регистрацией за пределами России.

gxpnews