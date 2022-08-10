Корейский препарат «Регкирона» показал эффективность при лечении легкой и среднетяжелой форм COVID-19

По результатам российского исследования препарат «Регкирона» (регданвимаб), дистрибьютором которого выступает «Нанолек», показал эффективность и безопасность у пациентов с легким и среднетяжелым течением COVID-19, в том числе вызванного омикрон-штаммом. Это дает основания продолжить использование препарата в клинической практике во время новой волны заболевания, заявили в пресс-службе «Нанолека».

«Моноклональное антитело регданвимаб назначалось в рамках пилотной программы Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ). Ретроспективное исследование проводилось на базе двух многопрофильных стационаров и трех амбулаторных КТ-центров и включало 92 взрослых пациента с COVID-19 легкого/среднетяжелого течения из группы высокого риска развития тяжелого течения заболевания. Препарат вводился в условиях дневного стационара. Уже на второй день после введения регданвимаба клинические проявления болезни ощутимо уменьшались, оценка проводилась по шкале клинического прогрессирования пациента ВОЗ, у 82% больных ПЦР-тест показывал отрицательный результат на четвертый день введения регданвимаба. Все 92 пациента выписались из больницы в среднем на девятый день с начала заболевания, на пятый – с момента введения регданвимаба. При этом положительный клинический результат зафиксирован и у тех пациентов, чье заболевание было вызвано омикрон-штаммом коронавируса», – говорится в сообщении.

Терапия вируснейтрализующими моноклональными антителами считается эффективной для тех, кто рискует получить тяжелое течение болезни. Регданвимаб – одно из таких антител, его разработала южнокорейская компания Celltrion Healthcare. В феврале 2021 года препарат одобрили в Корее, в ноябре – Европейское медицинское агентство. В августе 2021 года «Регкирону» завезли в Россию по временному разрешению Минздрава РФ, дистрибьютором лекарства выступает биофармацевтическая компания «Нанолек», отметили в пресс-службе.

«Реальная клиническая практика подтвердила эффективность и безопасность монотерапии регданвимабом независимо от наличия сопутствующей терапии у пациентов с повышенным риском развития тяжелого COVID-19. Специалисты здравоохранения отмечают гибкую систему дозирования и оптимальные для безопасного применения фармакодинамические свойства. Препарат планируют применять и исследовать и в будущем: он оказался эффективен в том числе в отношении омикрон-штамма, а значит, в российских больницах он поможет в борьбе с новой волной вируса», – подчеркнули в компании.

gxpnews