Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Республики Алтай по делу о взятке

Горно-Алтайский городской суд отправил в СИЗО на два месяца бывшего министра здравоохранения Республики Алтай Павла Решетова по подозрению в получении взятки в крупном размере. Следствие считает, что в декабре 2020 года, занимая должность директора регионального Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, он получил от владельца дистрибьютора «Данарт» взятку в размере не менее 400 тысяч рублей за покровительство при поставке двух комплексов для реабилитации пациентов с патологиями опорно-двигательного аппарата. Вину подозреваемый не признает.

Главврач Кош-Агачской центральной районной больницы Павел Решетов был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ 5 августа, в отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5. ст. 290 УК РФ). По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, будучи главой Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, лично получил от учредителя ООО «Данарт» не менее 400 тысяч рублей за общее покровительство при приобретении двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией.

В отношении взяткодателей – гендиректора компании и его учредителя, а также «других предпринимателей, занимающиеся поставкой и ремонтом медицинского оборудования», – возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере, организованной группой). Их подозревают в еще двух эпизодах дачи взяток сотрудникам системы здравоохранения региона в размере 115 тысяч и 200 тысяч рублей.

По данным СК, Павел Решетов отрицает свою вину. Как уточняет ведомство, еще двое сотрудников медучреждений республики, обвиняемых в получении взяток от представителей дистрибьюторов, чьи имена не раскрываются, дали признательные показания и были отпущены под подписку о невыезде.

По информации СПАРК-Интерфакс, единственное ООО «Данарт», специализирующееся на оптовой торговле фармацевтической продукцией и медизделиями, основано в апреле 2011 года в Горно-Алтайске и с 2014 года на 100% принадлежит Николаю Комиссарову. В 2021 году компания показала выручку 31,01 млн рублей, чистую прибыль – 9,4 млн рублей. Реабилитационный центр для детей-инвалидов не значится в перечне заказчиков организации.

Павел Решетов возглавлял республиканский Минздрав с августа по декабрь 2018 года. В сентябре 2019 года он стал директором Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. В марте 2022 года занял пост главврача Кош-Агачской районной больницы.

В марте 2022 года в суд было направлено уголовное дело в отношении другого бывшего министра здравоохранения региона – Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Следствие обвиняет их в получении взятки, совершенном организованной группой, в крупном и особо крупном размерах. Как считают в правоохранительных органах, чиновники получили от представителей пяти компаний в общей сложности 16 млн рублей за содействие при заключении госконтрактов на поставку медтехники и средств индивидуальной защиты в региональные клиники. Фигуранты признают вину только частично.