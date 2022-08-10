Минздрав может зарегистрировать первый отечественный препарат от оспы обезьян

Государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора 8 августа подал в Минздрав РФ документы на регистрацию препарата НИОХ-14, предназначенного для терапии всех видов ортопоксвирусов, в том числе и оспы обезьян. В случае регистрации НИОХ-14 может стать первым российским лекарственным средством от оспы обезьян, вспышка которой зарегистрирована в мире в мае 2022 года. Государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора 8 августа подал в Минздрав РФ документы на регистрацию препарата НИОХ-14, предназначенного для терапии всех видов ортопоксвирусов, в том числе и оспы обезьян. В случае регистрации НИОХ-14 может стать первым российским лекарственным средством от оспы обезьян, вспышка которой зарегистрирована в мире в мае 2022 года.

В июле главный научный сотрудник отдела геномных исследований «Вектора» Сергей Щелкунов поделился подробностями о новом препарате против оспы. Он отметил, что НИОХ-14 будет эффективен против любых видов оспы, в том числе и оспы обезьян.

Разрешение на проведение первой фазы препарата НИОХ-14 научный центр получил 22 июля 2020 года. Лекарственное средство изучалось в качестве терапии инфекционных заболеваний. Исследования проходили на базе Медико-санитарной части №163 ФМБА в Новосибирской области (рабочий поселок Кольцово). В них принимали участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет.

В июле о намерении создать вакцину против оспы обезьян сообщил председатель совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый. «Мы готовы приступить к созданию препарата, перспективные молекулы уже найдены. Как и в случае с COVID-19, для быстрого вывода препарата потребуется поддержка государства в ускорении административных процедур», – отметил он.

На данный момент в мире нет зарегистрированного инновационного препарата для профилактики и лечения оспы обезьян. В Великобритании для ее лечения 8 июля одобрили препарат Tpoxx (tecovirimat) от американской компании SIGA Technologies, который ранее использовали при обычной оспе.

В мае представители ВОЗ сообщали, что вакцина против натуральной оспы защищает от оспы обезьян на 85%. С июля иностранные фармкомпании все же начали выводить на рынок препараты для иммунизации непосредственно от оспы обезьян. Например, в Европе в том же месяце выдали разрешение на применение вакцины Imvanex от датской Bavarian Nordic для профилактики оспы обезьян, изначально одобренной в ЕС с 2013 года для профилактики натуральной оспы.

Вспышка оспы обезьян началась в мире в конце мая 2022 года. Тогда из стран, которые не являются эндемичными для этого заболевания, стала приходить информация о первых заражениях. Например, в Великобритании 20 мая выявили 11 случаев инфицирования, в Испании в этот же день подтвердили 30 случаев, а в Бельгии – два.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, в мире выявлено более 28,7 тысячи случаев заражения, из которых 11 оказались летальными.

В июне риски завоза оспы обезьян в РФ в Роспотребнадзоре оценивали как «низкие», но 12 июля в стране подтвердился первый случай заражения. Заболевание выявили у молодого человека, жителя Санкт-Петербурга, вернувшегося из поездок по странам Европы. Выписали пациента 22 июля.

ВОЗ 23 июля объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией (ЧС) в области здравоохранения, 28 июля в Австралии оспу обезьян назвали болезнью национального значения, а 4 августа из-за данного заболевания ЧС ввели в США (с целью повысить темпы вакцинации).

Ежедневный мониторинг ситуации с распространением оспы обезьян – в обзоре Vademecum.