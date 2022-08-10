«Биокад» проводит испытания биосимиляра препарата Перьета® от Roche

Компания «Биокад» начала 27 июля сравнительное клиническое исследование своего препарата BCD-178, которое является биосимиляром пертузумаба, и оригинального лекарственного средства – Перьета® от швейцарской Roche. Данные представлены в реестре разрешенных клинических исследований.

Средство применяется при терапии рака молочной железы. Ранее российские компании не проводили КИ пертузумаба, отмечает Vm.

Разрешение на проведение сравнительного КИ I фазы действует до конца 2024 года. Испытания пройдут на базе центра X7 Clinical Research в Санкт-Петербурге, в нем примут участие 168 человек. Патент Roche на пертузумаб истекает в Европе, в том числе в России,в марте 2023 года.

Ранее Roche и «Р-Фарм» объявили о выводе на российский рынок лекарственного препарата Перьета® (МНН пертузумаб) для лечения пациенток с HER2-положительным (HER2+) раком молочной железы (РМЖ).

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